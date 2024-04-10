Спортсмены из Новосибирска завоевали более 20 наград на турнире по дзюдо, проходившем в Красноярске. Всего для участия в соревнованиях приехало более 1000 человек, между которыми разыграли свыше 50 комплектов наград.

Традиционный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера РСФСР Эдуарда Агафонова являлся вторым этапом Красноярской лиги дзюдо. Соревнования в его рамках проходили с 5 по 7 апреля: от Новосибирской области в соревнованиях участвовали 114 спортсменов в трех возрастных категориях — до 13 лет, до 15 лет и до 18 лет. Эта делегация стала второй по численности среди гостей: 142 дзюдоиста представляли Иркутскую область, а третий показатель у команды Монголии — 112 борцов.

Участие в турнире также принимали юные дзюдоисты из Бурятии, Тывы, Хакасии, Красноярского края, Амурской, Кемеровской и Омской областей. Всего в трех возрастных категориях (2008–2014 г. р.) за 57 комплектов наград боролись 1186 юношей и девушек. Спортсмены из Новосибирской области завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей: первые места смогли взять борцы в весовых категориях 28 и 32 кг (возрастная категория до 13 лет), 44 килограмма (до 15 лет), а также 63 и 73 кг (до 18 лет). Отметим, что четыре из пяти обладателей золота — девушки.

Ранее мы сообщали, что новосибирские спортсмены взяли бронзу на первенстве России по хоккею с мячом.