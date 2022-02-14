«Омикронная» волна заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области в ближайшие дни пойдет на спад – к такому выводу пришли участники оперативного совещания в правительстве региона. В связи с этим к концу текущей недели некоторые коронавирусные ограничения будут сняты. В первую очередь, это касается школ.

Режим повышенной готовности в больницах Новосибирска и области по-прежнему сохраняется, однако, по словам министра здравоохранения Константина Хальзова, уже наметилась положительная динамика. Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом все еще продолжает расти (за сутки выявлено 5624 новых случая, за неделю – 32752), но темпы прироста уже снижаются. Министр отметил, что несмотря на рост числа выявленных случаев, количество обращений в скорую помощь или в службу 122 сократилось.

«По ОРВИ мы видим положительную динамику, число заболевших снижается. По коронавирусу, к сожалению, пока не видим, но динамика по звонкам, по скорым, говорит о том, что пятая волна в ближайшие дни пройдет «горб» и дальше мы увидим снижение заболеваемости», – подчеркнул Константин Хальзов.

Глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов отметил, что обстановка с коронавирусом в регионе остается напряженной, и количество выявленных случаев растет уже четвертую неделю подряд. При этом пятая волна COVID-19 наложилась на сезонное обострение гриппа и ОРВИ, клинические симптомы которого в абсолютном большинстве случаев совпадают с симптомами коронавируса. Сейчас, по словам Александра Щербатова, на долю внебольничной пневмонии приходится всего 0,2% случаев заболевания коронавирусом. «Волна ОРВИ уже идет на спад – и по коронавирусу также можно ожидать резкое уменьшение числа заболевших, в первую очередь, среди детей», – резюмировал он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правительству готовиться к отмене некоторых карантинных ограничений. «Абсолютно оправданным решением, на мой взгляд, будет выход из общего карантина школ. При выявлении случаев заболевания в тех или иных классах можно будет переводить их на дистанционный режим, но общий карантин, я считаю, можно уже заканчивать. Предлагаю школам вернуться в очный режим работы со следующей недели, то есть с 21 февраля», – подытожил губернатор.