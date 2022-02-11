Почти пять тысяч жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 4 871 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее заболевание выявили у 4 394 жителей региона

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались шесть женщин в возрасте от 56 до 72 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 4 761 человек.

В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 3 610 пациентов, в том числе 179 детей. В отделениях реанимации лечатся 288 пациентов. Аппарат ИВЛ требуется 41 пациенту.

За сутки коронавирус подтвердился у 4 871 человека, 491 пациент выздоровел. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 133 271 случай коронавирусной инфекции, выписаны с выздоровлением 79 440 пациентов.

В Алтайском крае за день выявили 4 616 случаев заражения коронавирусом, скончались 22 пациента. В инфекционных госпиталях с подтвержденным заболеванием находятся 2 505 человек, еще 227 пациентов лечатся от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19. Тяжело переносят заболевание 392 человека, искусственная вентиляция легких требуется 144 пациентам.

В Кузбассе за прошедшие сутки коронавирус выявили у 2 297 человек, от заболевания скончались 10 жителей региона. Медицинскую помощь в Кузбассе получают 21 532 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, в конце января новосибирские власти сообщили о начале пятой волны COVID-19. Из-за ситуации с коронавирусом в регионе ввели дополнительные ограничительные меры, а школы перевели на дистанционное обучение. 11 февраля правительство Новосибирской области объявило о поэтапном выходе образовательных учреждений региона из общешкольного карантина.