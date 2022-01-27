В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин. Власти объясняют это необходимостью бороться с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей.

Уже со следующего понедельника все школы Новосибирской области перейдут на режим всеобщего карантина. Домой отправят всех учащихся, кроме одиннадцатиклассников — для них карантин будет проходить в виде бесплатного регулярного тестирования на COVID-19. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции в правительстве региона.

«Сегодня готовятся решения в отношении школ о введении карантина. Пока отдельные классы из-за заболеваемости ушли, для сдерживания готовится введение всеобщего карантина с понедельника. Младшие школьники, скорее всего, уйдут на двухнедельные каникулы. Средние и старшие классы уходят на дистанционку, для выпускных есть уже практика 100%-го тестирования, будем повторять. 11-е классы останутся обучаться очно, для них форма карантина — это тестирование, изоляция очагов заболеваемости. Сегодня вечером будут детали, но в целом вопрос уже принят», — рассказал губернатор.

Заведения общепита в этот раз закрывать не планируется. Никакие новые ограничения не затронут и публичные мероприятия. Причина повышенного внимания к школам, по словам главы региона, в том, что новый штамм коронавируса «омикрон» активнее заражает детей.

Напомним, пока власти Новосибирской области официально пока не признали существование «омикрона» в регионе и говорят только о подозрениях по поводу его распространения. Массового тестирования на новый штамм коронавируса пока не проводится. При этом новосибирские ученые совместно с коллегами из Санкт-Петербурга уже разработали новую тест-систему, выявляющую штамм «омикрон».