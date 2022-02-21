Участники оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 21 февраля подтвердили выход региона на плато по заболеваемости COVID-19 и в связи с этим высказались о возможности снятия части карантинных ограничений, если тенденция сохранится.

«Исходя из опыта предыдущих волн, мы должны были выработать методику того, как вводить карантинные меры при росте заболеваемости, и как снимать их, когда она снижается – подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предложения по «раскарантиниванию» региона, которые могут быть осуществлены в конце текущей или начале следующей недели, огласил первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Все они, по его словам, были предложены членами правительства региона и сотрудниками мэрии и были обговорены на прошлой неделе.

Прежде всего, будут отменены обязательные QR‑коды для посещения заведений красоты и фитнеса, куда относятся парикмахерские, салоны, спортивные клубы и так далее. При этом масочный режим по-прежнему будет действовать, как и контроль температуры тела. Также будут отменены нормативы по доле трудовых коллективов, которые работодатели в обязательном порядке должны были перевести на дистант. Теперь они смогут решать этот вопрос самостоятельно.

Стоит также отметить, что с сегодняшнего дня QR-код можно получить не только после прививки, но и на основании положительного теста на антитела.

И еще, по словам Юрия Петухова, в начале марта будет решен вопрос о возобновлении спортивных мероприятий.

За последние сутки, по словам министра здравоохранения Константина Хальзова, в Новосибирске и области был зафиксирован 5001 подтвержденный случай коронавируса, 94 человека были госпитализированы.

Первым смягчением карантинного режима, вступившим в силу с сегодняшнего дня, напомним, стала отмена всеобщего карантина в школах и детских садах. В настоящее время, по данным минобразования и мэрии Новосибирска, на карантине остается 23 школьных класса.