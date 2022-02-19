На этой неделе рост заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области сохраняет набранный темп. После того, как регион прошел пик заболеваемости, число заразившихся коронавирусом за сутки колеблется минимально.

На 19 февраля в Новосибирской области выявили 5 483 случая COVID-19. Всего в регионе, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 176 602 случая коронавируса, в том числе у 23 960 детей (+1 053 за сутки). 84 244 пациента выздоровели (+804 за сутки).

Скончались от COVID-19 еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 98 лет и женщины в возрасте 63 года, 69 лет, 69 лет, 70 лет, 81 год, 91 год, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 862 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 698 пациентов, в том числе 150 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ – 47 пациентов.

Новосибирские власти готовятся к поэтапному снятию ограничительных коронаваирусных мер. С 21 февраля школы региона возвращаются в очный режим работы.

В Красноярском крае, по данным стопкоронавирус.рф, число заболевших ковидом по-прежнему выше, чем в соседних регионах. За сутки в крае заболели 7 897 человек, 23 пациента умерли. На лечении находятся 79 921 человек. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 4 175 новых случаев заболевания, умерли 7 человек.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 2 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 7 пациентов скончались. В Омской области зарегистрировано 1 705 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек умерли. На лечении находятся 23 445 человек. В Томской области коронавирусом за сутки заболели 1001 человек, 3 человека умерли.