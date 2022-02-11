Как получить QR-код при наличии антител к коронавирусу

С 21 февраля 2022 года у россиян появится возможность получить QR-код на основании положительного результата теста на антитела к коронавирусной инфекции. О том, как получить документ — в материале «Континента Сибирь».

Новый порядок получения QR-кода введен приказом министерства здравоохранения РФ. Согласно ему, с 21 февраля в России появляется возможность получить сертификат по результатам исследований на наличие антител — иммуноглобулинов G (IgG).

Где я могу получить сертификат о наличии антител к коронавирусу?

Сертификат о наличии антител к COVID-19 будет размещен на портале «Госуслуг». Его сформируют на двух языках — русском и английском. Обязательным условием для получения документа является положительный результат теста на антитела, содержащийся в базе «Госуслуг».

Отметим, срок действия документа составит шесть месяцев, его повторный выпуск на основании результатов анализа на антитела не предусмотрен. Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-теста, подтвержденного результатами теста на антитела — срок его действия составит 1 год.

Сколько времени нужно ждать QR-код о наличии антител к COVID-19 на «Госуслугах»?

Сертификат будет доступен не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале «Госуслуг». Сертификат будет содержать сведения о дате проведения, методе исследования, производителе и наименовании медицинского изделия, наименовании медицинской организации, проводившей исследование, а также номер записи о пациенте на портале «Госуслуг».

Где сдать тест на определение уровня антител к коронавирусной инфекции?

В настоящее время в рамках полиса ОМС исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) для определения уровня антител к коронавирусной инфекции в Новосибирской области не предусмотрены. Сдать тест на антитела возможно в лицензированной лаборатории. Средняя цена на эту услугу составляет около 900 рублей.

Сколько нужно антител к коронавирусу, чтобы получить QR-код?

Требования к минимальному уровню антител при сдаче теста не устанавливаются. Для получения QR-кода достаточно их наличия в организме.

Напомним, получить сертификат могут также граждане, которые прошли курс вакцинации против коронавируса или официально им переболели. Его также могут получить на 48 часа люди, сдавшие ПЦР-тест. «Континент Сибирь» публиковал список пунктов вакцинации Новосибирска, где можно поставить прививку от коронавируса.