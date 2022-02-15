В Томске на набережной Ушайки запустился ресторан под брендом Korobok. Об этом сообщается в instagram-аккаунте заведения. Ранее информацию о планируемом выходе в Томск «Континенту Сибирь» подтверждал основатель новосибирского ресторана Korobok Руслан Коробов.

Напомним, что авторский ресторан «Коробок» был запущен Русланом Коробовым в Новосибирске в 2020 году. Заведение расположилось в отреставрированном здании на улице Чаплыгина рядом с элитным жилым комплексом Milkhouse. За прошедшее с момента запуска время гастробар стал востребованным среди новосибирской аудитории.

Тиражировать проект было решено в Томске. Гастробар под брендом Korobok открылся на в этом городе на набережной Ушайки напротив местной филармонии. Интерьер заведения выдержан в схожей с новосибирским рестораном стилистике. В меню гастробара представлено более 10 видов пицц, а также закуски и салаты, роллы, поке. Стоимость позиций в меню начинается от 365 рублей.

Руслан Коробов начинал карьеру в Москве в ресторане «Ностальжи», а также группы ресторанов Константина Ивлева. В Новосибирске он проработал на позиции бренд-шефа в самых разных местных ресторанах — от сети Peoples до La Maison и заведений Дениса Иванова, включая SALT. Также Руслан Коробов ранее являлся управляющим партнером ресторанной группы компаний «Конквест», запустившей в Новосибирске рестораны Drovamuka, “Аджикинежаль», «Мятный карась» и др. С 2020 года занимается развитием собственного ресторана Korobok.

Напомним, что в мае 2021 года комплекс «Гороховские склады», расположенный в Томске на Набережной реки Томи, за 15,1 миллиона рублей на аукционе приобрела компания, принадлежащая новосибирской строительной группе «Мета». Совладелец этой компании Владимир Мартыненков и собственник новосибирских общественных бань Денис Левин (компания Levingroup) намерены восстановить здание комплекса и разместить в нем современные общественные бани высшего разряда на 200 мест.