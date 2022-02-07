Новосибирский депутат посчитал несостоятельной идею справедливороссов о продуктовых карточках

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов рассказал «Континенту Сибирь», что борьба с продуктовой инфляцией требует системных мер и напомнил, что предлагают коммунисты в качестве альтернативы идее введения в стране продуктовых карточек.

Председатель подкомитета по малым формам хозяйствования на селе в аграрном комитете Государственной Думы РФ Ренат Сулейманов сообщил «Континенту Сибирь», что коммунисты не поддерживают инициативу возвращения в общероссийский обиход продуктовых карточек, которую в январе одобрил его коллега по депутатскому корпусу Александр Аксёненко из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

«Единственный момент, который совершенно правильно они (депутаты СРПЗП – «КС») ставят – это инфляция. В первую очередь продовольственная. Она бьёт больнее всего по малообеспеченным категориям населения. То есть на сегодня официальная инфляция 8,5%, а в продовольственном сегменте рынка – 20%. Но мы считаем, что с этим нужно бороться не введением карточек», – подчеркнул депутат-коммунист.

Напомним, что оба упомянутых выше депутата представляют в Госдуме РФ Новосибирскую область. В середине января Александр Аксёненко поддержал введение в стране продуктовых карточек. «Континент Сибирь» писал о том, что в качестве аргументов в пользу такой меры парламентарий указал важность обуздания галопирующей инфляции в продовольственном секторе экономики, возможность поддержки отечественных производителей продуктов питания, а также лучший контроль над целевым расходованием средств теми гражданами, которым государство оказывает социальную поддержку.

По мнению Рената Сулейманова, гораздо эффективнее введения карточек может оказаться регулирование торговых наценок на продукты питания: «Если мы проанализируем ценообразование на продовольственном рынке, то выясним, что производитель сельскохозяйственной продукции, крестьянин, от стоимости товара в магазинах практически ничего не получает. В стоимости конечного продукта, в конечной цене того же хлеба, его труд занимает всего 9%. А самые большие накрутки делают торговые сети».

Парламентарий-коммунист добавил, что КПРФ уже разработала и внесла в Государственную Думу РФ законопроект, в котором предлагает государству регулировать торговую наценку на 10-15 основных продовольственных товаров, «которые и обеспечивают наблюдаемый нами рост цен». К числу таких основных товаров депутат отнёс «зерно, из которого больше 200 наименований другой продукции производится», а также молоко и мясо.

«Основная функция государства – регулирование. И мы предлагали в этом законопроекте регулировать торговые наценки и надбавки к вот этим основным продуктам питания, что позволит сдержать продовольственную инфляцию. Чтобы торговая наценка была, скажем, не выше 10%, а не 30%, как сейчас», – заключил свой комментарий депутат, добавив, что законопроект коммунистов находится в портфеле Госдумы, но пока на заседаниях не рассматривался.

Напомним, что в начале февраля две торговые сети Новосибирской области ввели самоограничение торговых наценок на ряд социально значимых продуктов, которое будет действовать в течение нескольких месяцев.