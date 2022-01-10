Депутат Госдумы от Новосибирской области оценил обращение православных активистов по концерту Линдеманна

Депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов прокомментировал для «Континента Сибирь» открытое письмо Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, представители которого просят не допустить концерта солиста группы Rammstein в Новосибирске.

В письме от 29 декабря 2021 года, размещённом на сайте концептуального клуба «Русское поле», представители Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей просят депутатов Госдумы от Новосибирской области не допустить выступления в городе немецкого рокера Тилля Линдеманна.

В числе адресатов обращения православных активистов значатся депутаты Госдумы РФ Ренат Сулейманов, Дмитрий Савельев, Александр Аксёненко, Виктор Игнатов, Александр Жуков, Олег Иванинский, Игорь Антропенко и Александр Терентьев.

1 января на сайте Следственного комитета Российской Федерации появилась информация о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку доводов, изложенных представителями Новосибирского координационного совета в защиту нравственности.

Ренат Сулейманов рассказал «Континенту Сибирь», что знает из СМИ о факте публикации открытого письма, знаком с его содержанием, но на свою официальную почту этого обращения не получал: «Я реагирую на все поступающие в мой адрес обращения, но такого письма официально ещё не получал. Если оно будет получено, я на него, конечно, отреагирую».

Депутат-коммунист отметил, что не является поклонником творчества группы Rammstein и Тилля Линдеманна. По мнению Рената Сулейманова оно «имеет мало общего с искусством». Также он добавил, что «произведения, оскорбляющие чьи-то религиозные чувства не должны публично демонстрироваться».

Вместе с тем, народный избранник напомнил, что вопросами культуры должны заниматься не правоохранительные органы, а министерство культуры РФ, которое определяет репертуарную политику и выдаёт разрешения на гастроли. «На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом. Если граждане всё-таки обращаются по поводу чьего-то концерта в правоохранительные органы, то эти органы должны задать вопросы, прежде всего, тому министерству, в чью сферу ответственности эти концерты входят. Не дело правоохранителей заниматься репертуарной политикой», – выразил уверенность Ренат Сулейманов.

Оценивая просьбу православных активистов к депутатам «инициировать на законодательном уровне заслон подобным систематическим антикультурным явлениям», собеседник «Континента Сибирь» отметил, что с его точки зрения законодательство в сфере защиты нравственности и культуры в России уже достаточно развито и не нуждается в дополнительных законодательных актах. «У нас уже не допускаются выступления, оскорбляющие чьи-то религиозные чувства. В законодательстве всё это есть».

Напоминаем, что к исходу 2021 года в Новосибирской области укрепились политические позиции губернатора Андрея Травникова. Эксперты «Агентства политических и экономических коммуникаций» отвели ему 26 место в декабрьском рейтинге рейтинге влияния глав субъектов РФ.