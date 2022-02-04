Две торговые сети Новосибирской области ограничили наценки на продукты

Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ввели самоограничение наценок на социально значимые продукты, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Самоограничение торговых наценок в торговых сетях вводится с 1 февраля 2022 года. Уточняется, что в сети магазинов «Быстроном» указанная мера будет действовать до 31 июля, в сети «Продсиб» — до 1 мая.

Так, в магазинах «Быстроном» товары с ограниченной наценкой выделены специальным желтым ценником. Ритейлер не будет повышать цены на 1-2 позиции таких категорий товаров, как чай, сахар, мука, гречка, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, сливочное масло. Ограничение также коснется хлеба, лука, яблок, молока, яиц, картофеля, капусты и моркови.

«Продукты по специальной цене возможно будет купить со скидочной картой сети магазинов или при общей сумме разовой покупки более 900 рублей без предъявления карты», — уточнили в пресс-службе регионального УФАС.

В торговой сети «Продсиб» ограничили наценки на сливочное, подсолнечное масло, цыпленка бройлера охлажденного, молоко, сметану, куриные яйца, сахар-песок, поваренную пищевую соль и хлеб из муки первого сорта. Мера также распространяется на вермишель и репчатый лук. Сообщается, что продукты с предельной торговой наценкой в магазинах сети будут отмечены специальным ценником «социальная цена».

«По итогам оценки результатов введенных механизмов ответственного ценообразования ритейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения», — указано в сообщении.

Напомним, в середине декабря заведения общепита в новосибирском аэропорту «Толмачёво» снизили цены после проверок регионального УФАС. Стоимость кофе упала на 10%, а бутилированной вода стала дешевле на 43-47%.

Торговая сеть «Быстроном», представленная 26 супермаркетами, работает в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае. Новосибирскими магазинами управляют ООО «ГрандТорг», ООО «ДельтаТорг» и ООО «МегаТорг», соучредителем которого, по данным Rusprofile, является ООО «Инвестторг». Владельцами последнего в разных долях стали Дмитрий Рейдер и Евгений Кухаренко. В торговую сеть «Продсиб» входят 36 супермаркетов в Новосибирской области. Ее основателем является Владимир Болтрукевич.