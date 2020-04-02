В управляющей компании новосибирской сети «Быстроном» сменился директор

В руководстве новосибирской компании «Мегаторг», управляющей сетью магазинов «Быстроном», произошли кадровые изменения.

По информации ЕГРЮЛ, с должности директора «Мегаторга» ушел Евгений Мартынов. Компанию возглавил бизнесмен Евгений Кухаренко, являющийся соучредителем ООО «Инвестторг», которому принадлежит около 67% уставного капитала «Мегаторга». Напомним, в конце минувшего года в составе учредителей «Мегаторга» также произошли изменения. В число учредителей, помимо «Инвестторга», вошел предприниматель Олег Дозорцев, владеющий работающим в Томске и Кемерово дистрибьютором продукции MARS, «Славянка», «Сладкая Сказка» и других брендов, компании «НТК Сибирь» (НовоТек).

Торговая сеть «Быстроном», представленная 25 супермаркетами, работает в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае. По данным Rusprofile, выручка ООО «Мегаторг» за 2018 год составила 2 млрд рублей.

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