В новосибирском аэропорту «Толмачёво» снизили цены на еду по требованию ФАС

Заведения общепита в новосибирском аэропорту «Толмачёво» снизили цены после проверок антимонопольной службы. Стоимость кофе на территории аэровокзала упала на 10%, а бутилированная вода подешевела почти вдвое.

Ряд предприятий общественного питания на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво» снизили цены на продукцию после проверок регионального УФАС, сообщает пресс-служба федерального ведомства 13 декабря.

«По итогам (проверочных мероприятий) отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых. Кроме того, организации расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже и снизили на 10% цены на отдельные позиции кофе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщают, что мониторинг цен в кафе и ресторанах новосибирского аэропорта продолжится. Антимонопольная служба оценит ценообразование и причины возможного необоснованного повышения стоимость продуктов, в том числе питьевой воды.

Напомним, цена минимального набора продуктов в Новосибирской области за год выросла на 16,8%.

Ранее также сообщалось о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачёво» усиливают меры безопасности из-за нового штамма коронавируса «омикрон».