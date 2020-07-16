Новосибирские магазины «Холидея» купили бизнесмены Манцуров и Болтрукевич

Арбитражный управляющий банкротящегося «Холидея» Трофим Кузнецов сообщил о заключении договоров по продаже имущества ритейлера. Новосибирские магазины купили соучредитель стройкомпании «Райдекс» Николай Манцуров и бердские бизнесмены Болтрукевич.

Аукцион по продаже имущества банкротящегося «Холидея» прошел в конце июня текущего года. В четверг конкурсный управляющий Трофим Кузнецов сообщил о первых сделках, заключенных по итогам торгов. Как следует из сообщений, опубликованных на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, помещение площадью 2,5 тыс. кв. м, находящееся на улице Дуси Ковальчук, купило ООО «Райдекс-Н», которым руководит девелопер Николай Манцуров. Стоимость сделки составила около 96,4 млн рублей.

Еще два помещения, на улице Кошурникова, площадью 987,6 кв. м и на улице Приморской площадью 905 кв. м, купил бизнесмен и депутат Совета депутатов Бердска Константин Болтрукевич. Общая сумма сделки составила около 95 млн рублей. Четвертый магазин, на улице Балтийской, площадью более тысячи квадратных метров, приобрел еще один бердский бизнесмен Алексей Болтрукевич. Константин Владимирович Болтрукевич и Алексей Владимирович Болтрукевич аффилированы по одной из крупнейших торговых сетей Бердска и Новосибирской области — холдингу «Продсиб» — основателем которого является Владимир Болтрукевич.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года. В реестр кредиторов «Холидея» на тот момент было включено 80% всех заявленных требований на общую сумму 14 млрд рублей.

Также стоит отметить, что ранее два магазина «Холидея» достались алтайскому ритейлеру «Мария-Ра».

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