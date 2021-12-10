Цена минимального набора продуктов выросла на 16,8% за год в Новосибирской области

За 11 месяцев 2021 года стоимость минимального набора продуктов питания в Новосибирской области выросла на 16,2%, сообщает Новосибирскстат. За год его цена поднялась на 16,8%.

В ноябре 2021 года в Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц составила 5 220,54 руб. — по сравнению с предыдущим месяцем, его цена выросла на 2,9%, с начала года — на 16,2%.

Отметим, в ноябре 2020 года стоимость потребительской корзины составляла 4 468,8 руб., что на 16,8% ниже, чем в ноябре текущего года.

По данным Новосибирскстата, почти треть в продуктовом наборе составляют макаронные изделия, крупы и хлеб (27,5%), свыше 20% приходится на молочные продукты. 17,5% составляет доля плодов и овощей, 17,2% — мясо и мясопродукты. Остальное приходится на жиры, рыбу, яйца и другое.

Уточняется, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального продуктового набора в ноябре сложилась в Красноярском крае — 5 882,1 руб. (рост к ноябрю 2020 года составил 17,9%), самая низкая оказалась в Омской области —4556,74 руб. (рост к ноябрю 2020 года — 18,4%).

Новосибирскстат также представил данные об изменении цен на потребительном рынке региона. Уточняется, что по сравнению с октябрем 2021 года в ноябре цены в Новосибирской области повысились на 0,6%, в том числе на продовольственные товары — 1,1%, на услуги — 0,9%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Так, в частности, цена на яйца в регионе за месяц выросла на 5,7%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стали дороже на 6,5%. Мясо индейки в Новосибирской области выросло в цене на 8,6%, колбаса полукопченая и варено-копченая — на 5,9%, гречневая крупа — на 7,6%. Значительный рост стоимости зафиксирован на белокочанную свежую капусту (15,8%). При этом в регионе снизились цены, в частности, на лимоны (22,7%), рыбу (3,1%), сырокопченую колбасу (2%).