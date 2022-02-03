Новосибирские власти опубликовали новые ограничения против COVID-19

Новосибирские власти опубликовали список новых ограничительных мер против коронавирусной инфекции. Проект постановления размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области планируется ввести новые ограничения. Накануне в регионе выявили 996 случаев заражения COVID-19 — еще неделю назад суточное число заболевших составляло не более 400 человек.

Согласно проекту постановления, система QR-кодов распространится на гостиничный бизнес. Так, осуществление размещения в гостиницах будет обеспечиваться при наличии у граждан действующего QR-кода или сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации против коронавируса, справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании. Допускается также предъявление отрицательного результата ПЦР-теста и справки о медотводе.

Кроме того, в регионе обеспечат дистанционный режим работы для граждан старше 60 лет. Ограничение не распространяется на сотрудников, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, а также перенесших заболевание в течение последних шести месяцев или имеющих противопоказания к прививке.

Еще одна ограничительная мера связана с переводом сотрудников организаций на удаленный режим работы: перейти на дистанционный формат работы должны не менее 30% работников компаний.

«Обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому», — указано в документе.

В постановлении также указаны рекомендательные меры. Так, работодателям рекомендуется обеспечить дистанционный режим работы на четыре недели сотрудникам, имеющим хронические заболевания, для прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета, а также освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы лиц при вакцинации от COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области началась пятая волна коронавирусной инфекции. В регионе выявили штамм «омикрон». Медицинским учреждениям Новосибирской области рекомендовано перенести оказание плановой медицинской помощи и прохождение диспансеризации на весну, а школы региона переходят на дистанционное обучение.