Мэр Новосибирска рассказал о взрывном росте числа заболевших COVID-19 школьников

С сегодняшнего дня в Новосибирской области школы переходят на дистанционное обучение – это связано, в первую очередь, с появлением в регионе штамма «Омикрон», способного быстро распространяться в том числе среди детей. 31 января мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что с сегодняшнего дня школы работают на дистанте и сообщил, как менялась динамика заболеваемости в прошедшую неделю.

«На прошлой неделе нами было зафиксировано 1067 случаев заболевания коронавирусом среди детей школьного возраста. Это очень существенный прирост – на 896 учащихся больше, чем неделей ранее», – сообщил мэр 31 января в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Всего, по его словам, коронавирус был обнаружен среди учащихся 134 городских школ.

«Как и планировалось ранее, все, кто учится с пятого по десятый классы, с сегодняшнего дня уходят на дистант», – подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Напомним, именно эта группа оказалась наиболее восприимчива к «омикрону»: 62% всех заболеваний среди детей пришлась именно на них.

Младшим классам в большинстве школ были продлены зимние каникулы. Одиннадцатиклассники все еще могут учиться очно при условии регулярного тестирования на коронавирус. Также продолжат работу малокомплектные школы – но только пока в коллективе не будет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

О том, что школы Новосибирска и области будут переведены на дистанционное обучение, стало известно 27 января, на пресс-конференции губернатора региона Андрея Травникова.