В Новосибирской области приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, но при оставить некоторые школы и классы на очном обучении. Ранее губернатор региона объявлял о необходимости карантина, чтобы пресечь распространение коронавируса в школах. В области обнаружили омикрон-штамм, который может быстро распространяться в детских коллективах.

В Новосибирской области с 31 января до 13 февраля вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ. Какие классы отправят на дистанционное обучение, а какие оставят учиться очно — рассказали заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр образования региона Сергей Федорчук на брифинге в областном правительстве.

«Всеобщий школьный карантин и дополнительные каникулы вводится в регионе для того, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных организациях. Соответствующее решение принято оперативным штабом совместно с представителями областного совета руководителей образовательных организаций, руководителями органов управления образованием», – отметил Сергей Нелюбов.

Замгубернатора сообщил, что все школьники региона с 5-х по 10-е классы с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Младшим классам официально разрешат учиться очно. При этом школам рекомендовано объявить дополнительные каникулы для 1-х классов.

«Для обучающихся начальных классов школьное питание сохранится. Что касается права на бесплатное питание детей с ОВЗ и из малоимущих семей – подготовлен приказ о получении ими сухого пайка», – прокомментировал Сергей Федорчук.

Кроме того, в правительстве подтвердили, что 11-классники продолжат учиться очно, но им еженедельно будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус. В очном режиме оставят работать и малокомплектные школы.

Детские сады будут работать в полном объеме – но только при условии соблюдения всех требуемых мер, уточнил Сергей Федорчук. Колледжи, за исключением выявленных случаев заболеваемости, также продолжат работу в очном режиме, а вот вузы определят режим обучения студентов сами, исходя из ситуации по ковиду.

Что касается учреждений дополнительного образования и кружков, то их закрывать не будут. Исключение составят лишь те, которые расположены в общеобразовательных школах — они временно прекратят свою работу.

По данным мониторинга заболеваемости школьников общеобразовательных организаций региона, на 27 января на контроле в школах 8 675 заболевших школьников (12% – случаи новой коронавирусной инфекции, 88% – ОРВИ). На карантин закрыто 2 015 классов, полностью или частично закрыто 279 школ. Большую часть заболевших школьников – 62% – составляют обучающиеся 5-10 классов, 31% – обучающиеся 1-4 классов.

Напомним, о переводе школьников Новосибирской области на дистанционное обучение рассказал во время пресс-конференции 27 января губернатор региона Андрей Травников.