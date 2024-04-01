Отделение Российского Красного Креста (РКК) откроется в одной из новосибирских школ. На базе образовательного учреждения в Первомайском районе подросткам, начиная с 15 лет, будут прививать ценности волонтерства, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По данным городских властей, отделение РКК в новосибирской школе №141 торжественно откроется в пятницу, 5 апреля. Опытные добровольцы обещают рассказать школьникам, как выразить себя через добрые дела и с чего начать волонтеру-новичку.

Глобальной целью организаторы проекта из Красного Креста называют желание сформировать толерантное и отзывчивое общество, способное поддержать в трудные моменты и расширить границы человеческого сочувствия. В церемонии открытия примут участие педагоги, представители новосибирской мэрии и общественных организаций. Все желающие также могут присоединиться к событию, которое состоится в грядущую пятницу в 12:00.

Российский Красный Крест (РКК) — национальная старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России. Учреждена в 1867 году, согласно Женевскими Конвенциями. Является участником международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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