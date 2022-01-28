Новосибирским медучреждениям рекомендовано приостановить плановую помощь и диспансеризацию из-за COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом новосибирским медучреждениям рекомендовано перенести оказание плановой медицинской помощи и прохождение диспансеризации на весну.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Согласно документу, главным врачам государственных учреждений Новосибирской области, а также подведомственных министерству здравоохранения региона учреждениям рекомендовано перенести профилактические осмотры и диспансеризации на март текущего года. Исключением станут, в частности, осмотры детей и взрослых перед проведением профилактических прививок.

«Обеспечить приоритетное оказание помощи лицам с респираторными симптомами на дому; Рассмотреть возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, за исключением оказания медицинской помощи по профилю «онкология», на период после 01.03.2022», — указано в документе.

Приостановить профилактические медосмотры и диспансеризации также рекомендуется руководителям медицинских организаций частной формы и федерального подчинения, расположенных на территории Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области официально заявили о начале пятой волны коронавирусной инфекции. Школы региона перевели на дистанционный формат работы. По данным ученых, новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим на территории региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация. По последним данным, первым компонентом препарата от COVID-19 уже привито более 1 млн 488 тыс. жителей региона, полный курс вакцинации прошли свыше 1 млн 407 тыс. человек.