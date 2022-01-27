Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили, что в Новосибирске новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим. Это удалось выяснить по результатам испытаний новой тест-системы.

По крайней мере, в Новосибирской городской агломерации новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим и быстро вытесняет предшествующий штамм «дельта». К такому выводу пришли ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вместе с коллегами из Кольцово и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Согласно данным, опубликованным сегодня, 27 января, в издании СО РАН «Наука в Сибири», омикрон обнаружен в 88% положительных анализов на ковид, взятых менее чем за две недели января 2022 года. Исследования проводились при помощи тест-системы, созданной на базе компании-резидента Биотехнопарка Кольцово учёными под руководством академика Валентина Власова.

«Клинические образцы РНК мы получали от пациентов Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ) ИХБФМ СО РАН, Биотехнопарка и лаборатории ООО “СКР-тест”. В основном это жители Новосибирска — Центрального района, а также Академгородка, Кольцово, Искитима и Бердска, которые обращались к медикам в частном порядке с признаками ОРВИ, имея легкую форму заболевания — температуру менее 38 градусов, кашель, насморк, головную боль», — рассказал один из разработчиков тест-системы, кандидат биологических наук Евгений Печковский.

Всего было собрано 187 ковид-положительных клинических образцов, полученных в декабре и январе. Омикрон-вариант SARS-CoV-2 не встречался в декабрьской выборке, зато был обнаружен в 88% случаев проб, взятых с 11 по 22 января.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области официально заявили о начале 5-й волны коронавируса и перевели школы на дистанционный формат работы.