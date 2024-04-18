В минздраве Новосибирской области прокомментировали информацию о возможном запрете абортов в регионе

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало предложение ввести административную ответственность за склонение к абортам и высказалось по поводу отзыва лицензий на прерывание беременности у частных клиник.

Минздрав Новосибирской области в ответ на запрос «Континента Сибирь» по поводу введения возможного запрета на аборты в частных клиниках сообщило, что на сегодня, согласно статье 20 ФЗ от 4 апреля 2021 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», порядок отзыва лицензии действующим законодательством РФ «не предусмотрен и не представляется возможным».

Говоря о возможности введения запрета на склонение к искусственному прерыванию беременности, министерство ссылается на государственную политику в сфере повышения уровня рождаемости и сохранения беременности и приказы Минздрава РФ. Также ведомство подчеркнуло, что в ряде регионов действительно введена административная ответственность за склонение к абортам.

«Согласно заключению главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин минздрава Новосибирской области, ограничение искусственного прерывания беременности на законодательном уровне не приводит к сокращению количества, а лишь способствует развитию нелегального бизнеса по прерыванию беременности», — прокомментировала «Континенту Сибирь» исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

Напомним, что 3 апреля представители «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных ценностей» (НКС) попросили губернатора Новосибирской области Андрея Травникова рассмотреть комплекс мер по повышению рождаемости. К примеру, они предлагали ввести административную ответственность за склонение к абортам по примеру других регионов России.

Новосибирский координационный совет (НКС) в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей создан 29 октября 2013 года. Среди его членов — Юрий Задоя, Иван Квасницкий, Надежда Артемова, Александр Назаров, Дмитрий Васильев, Сергей Елпаев, Руслан Самсонов, Георгий Солдатов, Галина Пырх.