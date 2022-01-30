В Новосибирской области на 138% выросла заболеваемость COVID-19

Неделю назад заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе составила 242 случая, а 30 января – уже 579 случаев.

Коронавирусная инфекция в Новосибирской области стремительно набирает силу. Если за предыдущее воскресенье в регионе зарегистрированы 242 заболевших, то по данным на утро 30 января – уже 579 человек, то есть за неделю заболеваемость увеличилась на 138%. При этом, наибольший прирост наблюдался именно к выходным. Утром субботы заболевших было 411, а днём ранее COVID-19 подтвердился у 344 жителей Новосибирской области.

Рост уровня заболеваемости, впервые за два месяца, был зафиксирован в минувший понедельник. А уже в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал ряд дополнительных антивковидных мер. Одной из них стал временный перевод новосибирских школьников на дистанционное обучение, а другой – рекомендация минздрава Новосибирской области для медицинских учреждений региона временно приостановить диспансеризацию и плановую медицинскую помощь.

В настоящее время общий коечный фонд в Новосибирской области составляет 4 135 мест, а в медицинские учреждения уже госпитализированы 2 576 пациентов. Общее число заболевших с начала пандемии, по данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, составило 103 234 человека, из которых 11 932 ребёнка. За сутки скончались 11 человек, выздоровели и выписались 442 пациента.

Напоминаем, что в конце января ученым Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН по результатам испытаний новой тест-системы удалось обнаружить, что в Новосибирске стал доминирующим новый штамм коронавируса «омикрон». Позднее Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал официальное подтверждение о выявлении в регионе этого штамма коронавируса.