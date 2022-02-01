Анатолий Серышев ознакомился с работой железнодорожного узла в Новосибирске

31 января полпред президента в Сибирском федеральном округе с рабочим визитом посетил ряд предприятий Новосибирского филиала Западно-Сибирской железной дороги.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай пригласил полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева лично ознакомиться с работой ряда ключевых объектов железнодорожного узла в Новосибирске. 31 января полпред оценил объёмы грузооборота на станции «Инской» – одной из крупнейших сортировочных станций железнодорожной сети.

Результаты процессов автоматизации и цифровизации на предприятиях ЗСЖД Анатолию Серышеву представили на примере Диспетчерского центра управления перевозками. На базе этого комплекса созданы три района управления – Транссибирский, Среднесибирский и Кузбасский. Специалисты центра в режиме реального времени получают информацию о положении поездов, работе распорядительных станций, состоянии инфраструктуры.

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе также оценил бытовые условия в доме отдыха локомотивных бригад и ознакомился с работой Восточного поста электрической централизации, который обеспечивает дистанционное управление примерно сотней стрелочных переводов.

Александр Грицай рассказал Анатолию Серышеву о росте отраслевых показателей и поделился другими успехами железнодорожников. По словам начальника ЗСЖД, в 2021 году погрузка на Западно-Сибирской железной дороге составила 306 млн. тонн грузов, что на 2,6% больше, чем годом ранее. За год в регионе был реализован ряд инфраструктурных проектов, среди которых ремонт и комплексная модернизация 95 км железнодорожного пути на пяти участках.

Напоминаем, что в конце января губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ближайших перспективах развития в Новосибирске проекта «Городской электрички» и коснулся темы продления метро. Позднее условия для возобновления финансирования строительства метро обозначил и депутат Госдумы РФ от региона Олег Иванинский.