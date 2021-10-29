Полпред президента в СФО обсудил с начальником ЗСЖД перспективы развития железной дороги

Недавно назначенный полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев начал серию встреч с руководителями крупнейших предприятий региона. На встрече с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александром Грицаем полпред обсудил промежуточные итоги работы магистрали в текущем году и перспективные направления деятельности предприятия.

28 октября полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу в Новосибирске с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александром Грицаем. Участники обсудили промежуточные итоги работы магистрали в текущем году и перспективные направления деятельности предприятия.

Александр Грицай сообщил, что с января по сентябрь текущего года услугами Западно-Сибирской железной дороги воспользовались почти 30 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы дальних перевозок увеличились на 28,4%, пригородного сообщения — на 9,7%.

«Традиционно большое внимание в работе пригородных компаний уделяется повышению уровня комфорта пассажиров, развитию цифровых сервисов, поддержке внутреннего туризма. Так, доля электронных продаж билетов в пригородном сообщении составляет 19% — рост к уровню прошлого года более чем в полтора раза», — уточняется в сообщении.

За девять месяцев 2021 года погрузка на ЗСЖД составила 228,2 млн тонн грузов — показатель вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Отметим, специалисты фиксируют увеличение объемом перевозок каменного угля, нефтегрузов, металлолома, леса, железной руды. Выросли также объемы перевозок цемента и продукции агропромышленного комплекса.

Уточняется, что значительный рост с начала текущего года демонстрируют контейнерные перевозки в направлении Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, с января по сентябрь 2021 года на ЗСЖД погружено 2,6 млн тонн грузов в контейнерах, что на 11,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, в 2020 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги свыше 37 млрд рублей. В текущем году объем инвестиций составит более 32 млрд рублей.

Анатолий Серышев, в свою очередь, поздравил коллектив празднующей в эти дни 125-летие Западно-Сибирской железной дороги с праздником, поблагодарив сотрудников и ветеранов предприятия за неустанный труд, высочайший уровень добросовестности и ответственности.

Напомним, Анатолий Серышев был назначен полномочным представителем президента РФ в СФО указом Владимира Путина 12 октября 2021 года. Ранее представители властных и деловых кругов Новосибирска рассказали «Континенту Сибирь» о том, что они ждут от нового полпреда.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в полпредстве, серия встреч будет продолжена.