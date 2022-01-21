Более 100 тыс. жителей Новосибирской области заразились коронавирусом

По данным оперативного штаба, с начала пандемии 100 089 жителей Новосибирской области заразились COVID-19. От заболевания скончались 4 503 пациента.

За минувшие сутки в Новосибирской области выявили 251 случай заражения коронавирусом (20 января — 240), 338 человек полностью выздоровели.

От заболевания скончались одиннадцать человек (днем ранее — 13): пятеро мужчин в возрасте от 54 до 80 лет, а также шесть женщин в возрасте от 59 до 81 года.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 2 348 пациентов, в том числе 32 ребенка, в отделениях реанимации лечатся 266 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 39 пациентам.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 381 случай заражения коронавирусом, скончались 24 пациента. В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся 1 380 человек, еще 185 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 325 человек.

В Кузбассе за сутки заболевание выявили у 313 человек, скончались восемь пациентов. Медицинскую помощь получают 5 902 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции — 8 842 человека.

Напомним, сибирские регионы готовятся к наступлению волны нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». По официальным данным, заболевание выявили у жителей Красноярского края, Омской, Томской, Иркутской областей, республик Тува, Алтай, Хакасия.

Циркуляция «омикрона» также не исключена и в Новосибирской области, при этом подтвержденных случаев заражения на текущий момент в регионе нет.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходима вакцинация. В Новосибирской области действует интерактивная карта пунктов вакцинации от COVID-19 и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.