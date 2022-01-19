Андрей Травников не исключил, что в Новосибирской области уже циркулирует омикрон

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, что модификация коронавируса «омикрон» уже циркулирует в регионе. Данные секвенирования, которые могут подтвердить распространение нового штамма среди новосибирцев, будут получены уже в ближайшее время.

О циркулировании вариации COVID-19 «омикрон» на территории региона может свидетельствовать клиническая картина проявлений, с которыми новосибирцы обращаются в учреждения здравоохранения, сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24» 19 января.

«Очень много случаев с такими элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на COVID-19 — насморк, заложенность носа, лёгкая боль в горле. По клинической картине мы полагаем, что циркуляция омикрона есть», — отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что результатов секвенирования последних случаев среди жителей региона на предмет выявления нового штамма пока нет, однако в ближайшее время их должен предоставить новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По мнению Андрея Травникова, новая волна коронавирусной инфекции настигнет Сибирь примерно через две недели с начала роста заболеваемости в западных регионах страны, как это было ранее.

Как сообщил глава региона, сейчас в Новосибирской области усиливаются детские стационары, поскольку есть данные о том, что омикрон в значительной мере затрагивает детей. Кроме того, в регионе усилены первичное звено здравоохранения и колл-центры – планируется, что с привлечением волонтёров число операторов дойдёт до 200 человек.

Андрей Травников также отметил, что вводить новые ограничительные меры в регионе пока не планируется.

Напомним, на совещании в среду полпред президента России по СФО Анатолий Серышев заявил, что для сдерживания распространения омикрон-штамма в сибирских регионах необходимо увеличить объёмы тестирования на коронавирус.