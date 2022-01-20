Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе пресс-брифинга 20 января прокомментировал вчерашние слова губернатора Андрея Травникова о том, что в регионе уже могут быть случаи заражения штаммом «омикрон».

«Очень много случаев с такими элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на COVID-19 — насморк, заложенность носа, легкая боль в горле. По клинической картине мы полагаем, что циркуляция омикрона есть», — заявлял глава региона в эфире канала «Россия 24».

На текущий момент, по словам Константина Хальзова, подтвержденных случаев омикрона в Новосибирской области нет. «На 20 января Роспотребнадзор официально не подтвердил ни одного случая, но это не значит, что мы не готовы», – подчеркнул он в ходе пресс-брифинга 20 января.

Новых ограничений с целью борьбы с COVID-19 вводить пока не планируется.

По его словам, Роспотребнадзор рекомендует отправлять не менее 5% результатов тестов на ковид на секвенирование с целью выявления штамма «омикрон». При этом какого-то особого лечения по сравнению с более ранними штаммами он не требует.

Общее число тестов на коронавирус, сделанных в Новосибирской области, на текущий момент составляет 3 432 172. Ранее полпред президента в СФО Анатолий Серышев призвал регионы увеличить объемы тестирования, чтобы сдержать омикрон.

Случаи заболевания омикроном, напомним, уже были выявлены в Республике Тува, Красноярском крае и Омской области. В других сибирских регионов подтверждений пока нет.