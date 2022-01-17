Глава сибирского региона спрогнозировал дату начала волны штамма COVID-19 «омикрон»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил активизировать подготовку к началу волны штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в регионе, сообщает пресс-служба облправительства. По словам главы региона, новый штамм COVID-19 появится в Томской области через несколько недель.

Как сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, волна штамма коронавируса «омикрон» будет сильнее предыдущих. Новый всплеск заболеваемости может потребовать введения дополнительных ограничений в регионе.

«Очевидно, что волна «омикрона» будет сильнее предыдущих. Этот штамм распространяется молниеносно, из Европы он движется в Москву, через две-три недели будет у нас. К встрече все должны быть готовы на 100%».<…> Рассчитываю, что нам удастся обойтись без локдауна, но очевидно, эпидситуация может потребовать новых ограничений, включая внеочередные каникулы для детей. К этому также нужно быть готовым», — отметил глава региона.

Сергей Жвачкин поручил департаменту здравоохранения Томской области оценить готовность к новой волне COVID-19 действующих и резервных респираторных госпиталей, провести детальный анализ запасов кислорода, лекарств и СИЗов. Он также поручил сформировать резервные бригады скорой и неотложной помощи с привлечением частных медицинских организаций и студентов Сибирского государственного медицинского университета.

Кроме того, правоохранительные органы и органы местного самоуправления усилят контроль за выполнением действующих ограничительных мер, в том числе за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«Безусловно, предотвратить болезнь, тем более такую опасную, гораздо легче, чем лечить. Другого способа уберечься от тяжелых последствий болезни, чем вакцинация, сегодня нет. Это понимают уже и отъявленные скептики — пренебрегать прививкой просто опасно. Призываю всех, кто еще не вакцинировался или не прошел ревакцинацию, сделать это», — сказал губернатор.

Первый в России случай заражения «омикроном» был выявлен в декабре, а в Сибири — 15 января. Его выявили у двух жителей Республики Тува. Отметил, случаи заболевания новым штаммом коронавируса также зафиксированы в Красноярском крае.

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», — сообщил в своем телеграм-канале руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Напомним, по данным на 13 января, в Новосибирской области не зарегистрированы случаи заражения «омикроном», однако специалисты готовятся к появлению нового штамма коронавируса в регионе. Новосибирская область также начала подготовку к возможному росту заболеваемости COVID-19.