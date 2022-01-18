В ТОСЭР Новосибирской области привлекли 1,4 миллиарда рублей инвестиций

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отметили ряд успехов в работе региональных территорий опережающего развития в 2021 году.

17 января специалисты Агентства инвестиционного развития Новосибирской области подвели итоги 2021 года в работе обеих областных территорий опережающего экономического развития. Одна из ТОСЭР региона расположена в посёлке городского типа Линёво Искитимского района, а вторая – в посёлке городского типа Горный Тогучинского района.

В настоящее время в ТОСЭР «Линево» четырем инвесторам присвоен статус резидента. Два из них уже приступили к деятельности на арендуемых площадях, а ещё два ведут проектирование своих объектов. Кроме того, четыре проекта с общим объемом инвестиций в 800 миллионов рублей ещё прорабатываются специалистами АИР. В ТОСЭР «Горный» статус резидента присвоен трем компаниям с общим объемом инвестиций 404 миллиона рублей.

Всего в двух ТОСЭР привлечено инвестиций более чем на 1,4 миллиарда рублей, а 7 зарегистрированных там резидентов уже обеспечили 269 рабочих мест. Компании-резиденты ТОСЭР занимаются производством сэндвич-панелей, химического и кислотостойкого порошка, теплиц, оборудования для пищевой промышленности, теплоизоляционных материалов из базальтового волокна, спецтехники и минитракторов, а также оборудования и инструментов для медицины.

Агентство инвестиционного развития в настоящее время работает и над тремя новыми инвестиционными планами. Один из них – проект компании «Агроу» по производству волокна, костры и отбеленного котонина. В ноябре 2021 года он был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе Новосибирской области. Проект станет крупнейшим для ТОСЭР Новосибирской области с общим объемом инвестиций порядка 2,5 миллиардов рублей.

В 2021 году, совместно с региональным минэномразвития, АИР получило от федерального центра возможность расширения ОКВЭД, в отношении которых действует льготный режим на ТОСЭР «Линёво», что сделает эту площадку ещё более привлекательной для инвесторов. На развитие ТОСЭР в Горном в 2021 году из бюджета области было выделено 60 миллионов рублей. Уже достроена инфраструктура для компании «Диабаз», а в 2022 году ожидается завершение строительства объектов, необходимых для работы остальных резидентов ТОСЭР.