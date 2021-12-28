Пятьдесят новосибирских компаний повысят производительность труда по нацпроекту

В Новосибирской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». В список предприятий-участников вошли пятьдесят новосибирских компаний, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

Новосибирская область вошла в национальный проект досрочно — участником проекта по повышению производительности труда регион должен был стать в 2020 году, однако подключился к нацпроекту на год раньше. За два года участия нацпроекта в Новосибирской области инструменты по оптимизации процессов на производстве внедрили пятьдесят компаний. До конца 2024 года в проект должны войти 190 новосибирских предприятий.

Отметим, участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 41 предприятие, относящиеся к обрабатывающим производствам. Кроме них, в проект вошли компании по направлениям, в частности, сельского, лесного хозяйства, транспортировки и хранения, а также оптовой и розничной торговли.

Пресс-служба АИР привела примеры достигнутых результатов предприятиями – участниками нацпроекта. Так, в частности, на Новосибирском картонно-бумажном комбинате, специализирующемся на производстве гофрокартона и упаковки, на 40% выросла выработка на одного сотрудника на пилотной линии. На предприятии с 74 до 23 часов снизилось время производства гофротары и на 38% сократилось количество полуфабрикатов на заводе.

Эффективные результаты мероприятий национального проекта «Производительность труда» также отмечают на крупном сельхозпредприятии по производству молока «Сибирская Нива» . В настоящее время в компании более чем на 30% выросла выработка на одного сотрудника, и более чем на 10% увеличился надой молока на одну фуражную корову. На предприятии с 72 до 100% увеличился показатель соответствия сухого вещества в рационе.

Участие в программе могут принять обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, транспорта, торговли, строительства. В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области появился Региональный центр компетенций (РЦК ) в сфере производительности труда, созданный на базе АИР. Основная задача центра — сопровождение предприятий-участников национального проекта, и помощь в анализе резервов компаний для повышения производительности труда. Отметим, в 2021 году РЦК АИР успешно прошел сертификацию.

Для реализации национального проекта в Новосибирской области также создан Региональный учебный центр «Фабрика Процессов», где сотрудников компаний обучают инструментам бережливого производства. Обучение позволяет на практике отточить навыки снижения потерь и улучшения выполнения задач, повышения операционных и экономических показателей. В настоящий момент инструменты бережливого производства освоили 800 специалистов новосибирских организаций.