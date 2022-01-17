В Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара на нелегальной АЗС

Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на нелегальной автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 16 января в частном секторе на улице Красноармейская в Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание металлического гаража, в котором хранились емкости с бензином. В результате происшествия пострадал подросток, получивший ожоги. В настоящее время он находится на домашнем лечении.

Уточняется, что пожар произошел из-за нарушения требований безопасности при хранении и сбыта бензина, а также оказания услуг по заправке автомобилей.

«Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших. Расследование продолжается», — указано в сообщении.

Напомним, площадь пожара составила 100 кв.м. Прибывшие на место ЧП пожарные присвоили ему повышенный второй ранг опасности. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, инцидент на автозаправочной станции «выявляет системную проблему, которая существует в городе», и высказал мнение, что такая сфера бизнеса нуждается в дополнительном контроле. Он предложил провести внеплановые проверки пожарной безопасности на АЗС Новосибирска.

Напомним, в середине июня в Новосибирске произошел крупный пожар на АГЗС, в результате которого пострадали 33 человека. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После аварии прокуратура Новосибирской области обнаружила 280 нарушений на АГЗС региона.