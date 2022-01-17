Мэр Новосибирска предложил внепланово проверить АЗС

17 января, в ходе оперативного совещания с губернатором Новосибирской области, Анатолий Локоть прокомментировал воскресный пожар на частной АЗС.

16 января во второй половине дня в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар на частной автозаправочной станции. Загоревшаяся цистерна с бензином размещалась в частном секторе, а площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Появилась угроза распространения огня на близлежащие строения.

В связи с этим, прибывшие на место ЧП пожарные присвоили пожару повышенный второй ранг опасности и запросили помощь дополнительных расчётов и техники. Через 38 минут огнеборцам удалось локализовать возгорание.

17 января, в ходе оперативного совещание с губернатором Андреем Тавниковым, начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил, что в ходе пожара на ул. Красноармейская, 175 пострадал один человек. Всего же за минувшую неделю в Новосибирской области произошло 67 пожаров.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём докладе отметил, что этот пожар «выявляет системную проблему, которая существует в городе». Градоначальник напомнил, что сегодня существуют различые формы услуг по заправке автомобилей – как на стационарных частных заправках, так и в форме передвижных АЗС на автомобильном шасси различного вида.

Градоначальник высказал мнение, что эта сфера бизнеса нуждается в дополнительном контроле, так как «поступает очень много жалоб на качество бензина, на демпинг и недобросовестную конкуренцию». По итогам возгорания в Октябрьском районе Анатолий Локоть также предложил МЧС и МВД региона совместно провести внеплановые проверки пожарной безопасности на АЗС Новосибирска.

Напоминаем, что 14 июня 2021 года на Гусинобродском шоссе Новосибирска уже происходил крупный пожар на АГЗС, сопровождавшийся взрывами оборудования, ущерб от которого оценивали в 10,6 миллиона рублей.