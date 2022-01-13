В мэрии Омска произошли кадровые изменения

Вступивший накануне в должность мэра Омска Сергей Шелест подписал распоряжения о кадровых назначениях в городской администрации. В муниципалитете назначены первый заместитель, заместитель мэра, а также руководитель аппарата мэра Омска.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Омска, руководителем аппарата мэра назначен 35-летний Юрий Казаков. Ранее он являлся заместителем управляющего делами администрации города.

Юрий Казаков имеет юридическое образование. Уточняется, что он в течение трех лет проходил службу в органах прокуратуры РФ, затем работал в коммерческих структурах. В 2015 года Казаков был назначен начальником отдела правового обеспечения управления делами администрации города Омска, а в 2019 году — заместителем управляющего делами администрации.

«Сергей Шелест поставил перед Юрием Казаковым задачу усилить контроль за исполнением структурными подразделениями администрации города Омска поручений мэра города Омска, осуществлять анализ мер, принимаемых по обращениям граждан», — указано в сообщении.

Отметим, глава муниципалитета сохранил места за двумя сотрудниками администрации. Так, Евгений Фомин был переназначен на пост первого заммэра Омска. Он возглавил департамент городского хозяйства администрации. Кирилл Брюхов был вновь назначен заместителем мэра.

«Евгений Фомин продолжит регулировать деятельность двух департаментов: городского хозяйства и жилищной политики. Кирилл Брюхов продолжит регулировать деятельность департамента архитектуры и градостроительства, а также департамента строительства», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Напомним, выборы мэра Омска состоялись в декабре 2021 года. Бывший генеральный директор «Омскводоканала» Сергей Шелест приступил к обязанностям главы администрации города 12 января. Прошлый мэр Омска, Оксана Фадина, ушла с должности в сентябре в связи с избранием ее в Госдуму. Она сообщила, что после ухода в федеральный парламент она останется в команде губернатора региона и продолжит решать проблемы Омска.

Добавим, с 30 декабря 2021 года исполнительным директором «Омскводоканала» назначен Павел Козлов. Ранее он работал в должности директора по производству, сообщает пресс-служба организации 13 января. На предприятии он работает с 1992 года.