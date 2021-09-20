Лидирующая на выборах в Госдуму мэр Омска сделала официальное заявление

На выборах в Госдуму РФ от Омской области по предварительным результатам подсчёта голосов лидирует мэр областного центра Оксана Фадина. В понедельник она выступила с официальным заявлением, сообщив, в каком направлении продолжит работу на благо города.

Согласно предварительным результатам голосования в Госдуму РФ в Омской области, мэр Омска Оксана Фадина лидирует на одномандатном избирательном округе №141. Как официально заявила Фадина 20 сентября, после ухода в федеральный парламент она останется в команде губернатора региона Александра Буркова и продолжит решать проблемы города.

«Моё рабочее место будет в Москве, но я планирую изменить подход к работе депутата Государственной Думы, и моя основная работа будет строиться здесь – в городе, в районах Омской области, потому что все законодательные инициативы идут от избирателей», — цитирует пресс-служба мэрии Оксану Фадину, которая отметила, что намерена рассматривать в том числе проблемы, о которых ей будут сообщать жители Омска в социальных сетях.

Оксана Фадина также сообщила, что пока продолжает работу в качестве градоначальника, и в её планы на понедельник входит проведение производственного совещания по отопительному сезону.

По словам Фадиной, говорить о том, кто заменит её на посту мэра, пока рано. В Госдуме же она собирается войти в комитет по вопросам местного самоуправления, где займётся проблемами, которые невозможно решить на муниципальном уровне.

«Проработав почти четыре года на должности мэра, я вижу, какие вопросы системно на сегодняшний день руководители муниципалитетов решить не в силах – это не в их полномочиях. Набралось немало таких вопросов, которые на сегодняшний день законодательно либо нужно корректировать, либо выходить с новыми инициативами», — рассказала Оксана Фадина.

Мэр также отметила, что планирует перенять практику депутатов Госдумы, которые по окончанию работы на «комитетской неделе» возвращаются в регионы.

Как отмечал на днях губернатор Омской области Александр Бурков, претенденты на пост нового мэра областного центра уже определены. В числе возможных кандидатов местные СМИ называют замгубернатора региона Дмитрия Ушакова, а также вице-мэров Олега Зарембу и Евгения Фомина.

Напомним, о том, что мэр Омска намерена баллотироваться в Госдуму, стало известно в июне. В должность главы города Оксана Фадина вступила в конце 2017 года. Ранее она руководила министерством экономики региона.