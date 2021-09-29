Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку

Депутаты горсовета Омска приняли отставку мэра Оксаны Фадиной в связи с избранием ее в Госдуму, сообщает пресс-служба администрации города Омска.

29 сентября депутаты городского совета Омска на пленарном заседании приняли отставку мэра Оксаны Фадиной, которая стала депутатом Государственной думы.

Оксана Фадина сама подала заявление о досрочном прекращении полномочий после избрания депутатом Госдумы. С 30 сентября и до вступления в должность вновь избранного мэра города, обязанности главы администрации Омска будет временно исполнять первый заместитель мэра и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

«Наша конструктивная работа ещё раз показала, что мы можем обеспечивать и устойчивость бюджета, и устойчивость тех проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие Омска», — сказала Фадина.

Напомним, Оксана Фадина победила в 141-м одномандатном округе на прошедших выборах депутатов Госдумы, которые прошли с 17 по 19 сентября. В должность главы города Фадина вступила в конце 2017 года.

20 сентября мэр выступила с официальном заявлением, что после ухода в федеральный парламент она останется в команде губернатора региона Александра Буркова и продолжит решать проблемы города.

Нового мэра изберет комиссия из 14 человек, в которую войдут семь представителей областной власти и семь депутатов городского совета. Как сообщили в горсовете Омска, мэр может быть назначен до конца текущего года.