Подведены предварительные итоги выборов в Госдуму в Красноярском крае и Омской области

Согласно предварительным результатам голосования в Госдуму РФ, прошедшего в российских регионах с 17 по 19 сентября, в Красноярском крае больше всего голосов получила «Единая Россия», а в Омской области — КПРФ.

По данным ЦИК на утром 20 сентября, в Красноярском крае «Единая Россия» набрала 34,5% голосов, КПРФ – 21,8%, ЛДПР – 13,9%. Результаты среди лидеров голосования в Омской области распределились следующим образом: КПРФ — 32,52%, «Единая Россия» — 31,07%, «Справедливая Россия» — 8,71%.

По одномандатным округам в Красноярском крае лидируют представители «Единой России». От круга №54 это Юрий Швыткин, от округа №55 – Александр Дроздов, от округа №56 – Виктор Зубарев, а от округа №57 – Алексей Веллер.

В Омской области от «Единой России» лидируют кандидаты на двух из трёх округах – Степан Бонковский по округе №139 и Оксана Фадина по округу №141. На округе №140 больше всего голосов досталось представителю КПРФ Олегу Смолину.

В Красноярском крае и Омской области также прошло голосование в Законодательное собрание регионов.

По предварительным данным, больше всего голосов на парламентских выборах в Красноярском крае досталось «Единой России» — 31%, на втором месте находится КПРФ – 20%, на третьем – ЛДПР с результатом 15%. На 24 из 21 одномандатных округов также лидируют кандидаты от «Единой России».

На выборах в Законодательное собрание Омской области у «Единой России» 34,8% голосов, у КПРФ – 21,9%, а замыкают тройку лидеров «Коммунисты России» с результатом 11,44% голосов. ЛДПР же набрала лишь 7,13%.

Ранее сообщалось о предварительных итогах голосования в Госдуму РФ в Новосибирской области. Там лидирует «Единая Россия», а на одномандатных округах большинство голосов также набрал кандидат от «Справедливой России».