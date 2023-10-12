Руководитель регионального исполнительного комитета новосибирского реготделения партии «Единая Россия» Юлия Швец, как и предсказывал «Континент Сибирь», получила вакантный мандат депутата Законодательного собрания. Ей вручили удостоверение об избрании, сообщают в пресс-службе Новосибирского облизбиркома.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия», Юлии Швец», — говорится в сообщении.

Бизнесмен-аграрий Глеб Поповцев сдал свой мандат в сентябре. В июне этого года суд признал его виновным в мошенничестве.

Юлия Швец много лет является партфункционером в «Единой России». С 2005 по 2009 год была специалистом, а с 2010-го по 2011-й — начальником отдела агитационно-пропагандистской работы в региональном отделении ЕР. В 2011–2012 гг. была консультантом департамента организации управления и государственной гражданской службы в областном правительстве.

В 2012-м вернулась к партийной работе, стала первым заместителем руководителя регионального исполкома. В начале 2016 года стала исполняющим обязанности главы исполнительного комитета новосибирского отделения «Единой России», а конце 2016-го партийное руководство утвердило Юлию Швец в статусе руководителя исполкома.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Александр Жуков повторно избран сенатором от Республики Хакасии.