В омском горсовете рассказали, когда выберут нового мэра

Новый мэр Омска после ухода действующего градоначальника Оксаны Фадиной в Госдуму может быть избран уже до конца года. Об этом сообщили в городском совете депутатов 21 сентября.

Мэр Омска, который придёт на смену победившей на выборах в Госдуму Оксане Фадиной, при проведении всех необходимых процедур в оптимальные сроки может быть избран до конца 2021 года, рассказали в горсовете во вторник.

Напомним, на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября Фадина набрала максимально количество голосов на 141-м округе и уже сообщила о своих планах на работу в федеральном парламенте.

Как объяснили в горсовете Омска, новый градоначальник будет избран в два этапа. В процедуре примет участие конкурсная комиссия, состоящая из семи депутатов городского совета и семи представителей областной власти.

«В случае проведения всех этапов в оптимальные сроки мэр будет избран уже в этом году»,— говорится в сообщении Совета депутатов Омска.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, претенденты на пост нового главы областного центра уже определены, однако официально фамилии не называются. Местные СМИ прочат в мэры замгубернатора региона Дмитрия Ушакова, а также вице-мэров Олега Зарембу и Евгения Фомина.

Оксана Фадина была избрана на должность мэра Омска в 2017 году. До этого она занимала пост министра экономики региона. О планах Фадиной баллотироваться в Госдуму стало известно в июне.