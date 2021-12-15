В Омске выбрали нового мэра

15 декабря жители второго города-миллионника в Западной Сибири окончательно определились с новым главой муниципалитета. Им стал генеральный директор «Омскводоканала».

15 декабря в Омске завершились выборы градоначальника, место которого стало вакантным после ухода в Госдуму Оксаны Фадиной в сентябре текущего года. «Единогласно депутаты проголосовали за Сергея Николаевича Шелеста. Он приступит к своим обязанностям 12 января после торжественной присяги», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Омска.

В голосовании за кандидатуру нового мэра Омска принимало участие 27 городских депутатов, которые выбирали из двух кандидатов, дошедших до финального этапа выборов: гендиректора «Омскводоканала» Сергея Шелеста и главы Марьяновского района Омской области Аркадия Ефименко.

Всего в выборах мэра Омска приняло участие 33 кандидата, которые подали соответствующие заявления до вечера 6 декабря. Среди них: основатель сети предприятий общественного питания «Шаурмастер» Юрий Шиян, генеральный директор АО «Росводоканал-Омск» Сергей Шелест, глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко, депутат омского горсовета от КПРФ Михаил Федотов и президент Ассоциации охранных предприятий Омской области Юрий Александров.

В последующие дни часть кандидатов отсеялась за отсутствием полного пакета необходимых документов. Ещё несколько кандидатов представили на суд конкурсной комиссии неубедительные программы развития столицы Омской области или заявили, что вовсе не имеют разработанных программ. В итоге к финальному этапу голосования подошло лишь двое кандидатов.

Источники «Континента Сибирь» ещё 6 декабря сообщали, что наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Омска является Сергей Шелест. «Насколько знаю, утвержденный – Шелест. У Ушакова другие задачи», – отмечал один из собеседников нашего издания в деловых кругах, близких к правительству Омской области, оценивая перспективу возможного выдвижения на пост мэра региональной столицы вице-губернатора Дмитрия Ушакова.

«Мы с Сергеем Николаевичем Шелестом продолжим совместную работу. Мои переживания за эти три месяца увенчались спокойствием, что управление городом переходит в надежные руки профессионала – того, кто не сделает шаг назад. И нам нужно поступательно в одной команде губернатора продолжить начатое», — отметила на своей странице в Instagram экс-мэр Омска, депутат ГД РФ Оксана Фадина.

Напомним, что в начале декабря Омск получил мощный импульс транспортного развития. 6 декабря аэропорт Омск-Центральный своей базой выбрала авиакомпания Red Wings, входящая в десятку крупнейших воздушных перевозчиков России, а 8 декабря – создаваемый S7 Group лоукостер Citrus.