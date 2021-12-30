Вынесен приговор экс-главе следственного управления СК в Кузбассе

Суд в Кузбассе вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве акций разреза «Инской» и взятках, одним из фигурантов которого стал бывший руководитель следственного управления Следственного комитета России по региону Сергей Калинкин.

Центральный районный суд Кемерова огласил приговор по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской» и о взятках, сообщает «Ъ-Сибирь» 30 декабря.

Бывший руководитель СУ СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, обвиняемый в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и взятках (ст. 290 УК РФ), приговорён к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 8 млн руб.

Обвиняемым в вымогательстве акций бывшему заместителю руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Сергею Крюкову и следователю отдела Артемию Шевелёву назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима, заместителям губернатора Кузбасса Алексею Иванову и Александру Данильченко – шесть и 5,5 лет колонии общего режима соответственно, начальнику департамента администрации региона Елене Троицкой – 5,5 лет колонии общего режима, а начальнику правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадию Вернигору – пять лет и два месяца колонии общего режима.

Как установило следствие, обвиняемые участвовали в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова. На тот момент рыночная стоимость ценных бумаг составляла как минимум миллиард рублей. Летом 2020 года предприятие признали банкротом.

К рассмотрению уголовного дела суд приступил в начале 2018 года. На днях в отношении одного из фигурантов – бывшего совладельца холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина дело было прекращено в связи с его смертью.