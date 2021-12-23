Кемеровский суд прекратил преследование одного из фигурантов дела о вымогательстве акций разреза «Инской»

Центральный районный суд Кемерова прекратил уголовное дело о вымогательстве в отношении бывшего совладельца холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина в связи с его смертью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Уголовное дело в отношении Щукина прекращено в связи с его смертью», цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы суда.

Александр Щукин скончался 19 июля 2021 года в возрасте 70 лет. Как сообщил зять бизнесмена Ильдар Узбеков, у Щукина был диагностирован COVID-19. В 2016 году Александр Щукин стал фигурантом дела о вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской».

Обвинения были также предъявлены бывшим заместителям губернатора Кемеровской области Александру Данильченко и Алексею Иванову, экс-руководителю СУ СК России по Кузбассу Сергею Калинкину, его бывшим подчиненным Сергею Крюкову и Артемию Шевелеву, бывшему начальнику департамента административных органов администрации региона Елене Троицкой, а также доверенному лицу Александра Щукина Геннадию Вернигору.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова. Рыночная стоимость этих акций в то время составляла не менее 1 млрд. рублей. Летом 2020 года предприятие было признано банкротом.