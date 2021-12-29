Военный суд приговорил к шести годам колонии экс-директора новосибирского НИИ электронных приборов 

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу экс-управляющего директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амира Алямова и бывшего начальника военного представительства Минобороны РФ в институте Анатолия Заливина, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

29 декабря Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о махинациях с гособоронзаказом в отношении Амира Алямова и Анатолия Заливина.

Суд установил, что бывший директор НИИЭП Алямов передал военному представителю взятки в виде денег и услуг имущественного характера на сумму свыше 2,3 млн рублей. Они предоставлялись фигуранту дела за подписание заключений с недостоверными сведениями о стоимости продукции предприятия по госконтрактам. Уточняется, что действия обвиняемых нанесли ущерб министерству обороны России в размере более 60 млн рублей.

В отношении Амира Алямова было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33 (подстрекательство), ч.3 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.5 ст.291 (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ. Анатолия Заливина обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки) УК РФ.

«Сегодня Новосибирским гарнизонным военным судом бывший управляющий директор АО «НИИЭП» и бывший начальник военного представительства признаны виновными в совершении должностных преступлений, даче и получении взяток и приговорены соответственно к 6 и 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и возмещению нанесенного ущерба министерству обороны России в размере 59,8 млн рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе. Алямов лишен государственной награды, а Заливин — воинского звания.

Напомним, Амир Алямов был задержан в ноябре 2019 года и помещен под стражу. В феврале 2020 года фигуранта дела отпустили под домашний арест.

АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» занимается созданием систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники – от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия. Предприятие входит в концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех».