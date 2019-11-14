В Новосибирске задержан управляющий директор новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП) Амир Алямов, в самом НИИ прошли оперативно-следственные действия.

Задержание главы института «Континенту Сибири» подтвердила пресс-секретарь НИИЭП Светлана Дроздова. Причин интереса правоохранительных органов она не назвала: «это вопросы к следствию». В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали уточнить информацию.

АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» разрабатывает и производит продукцию для военной техники, входит в научно-производственный концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». Амир Алямов был назначен гендиректором НИИЭП в июле 2012 года.

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