Директора новосибирского НИИ электронных приборов отпустили под домашний арест

Новосибирский гарнизонный суд отпустил под домашний арест управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП) Амира Алямова, которому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и взятку.

Об изменении меры пресечения Амиру Алямову сообщается в пятницу на сайте Новосибирского гарнизонного военного суда. Он был освобожден из-под стражи в зале суда и помещен под домашний арест до 17 апреля текущего года. В суде уточнили, что управляющему директору НИИЭП вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 291 (Дача взятки). Детали предполагаемого правонарушения не раскрываются.

Напомним, в ноябре 2017 года НИИЭП фигурировал в уголовном деле о нарушениях при выполнении гособоронзаказа в Новосибирске. По данным Главной военной прокуратуры РФ, военпред Минобороны РФ злоупотребил полномочиями и подписал заключения с недостоверными сведениями о стоимости продукции НИИЭП. В результате цена государственных контрактов была завышена на 190 млн рублей. Амир Алямов был арестован на два месяца в ноябре прошлого года.

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