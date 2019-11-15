Новосибирский гарнизонный военный суд вынес решение о помещении на два месяца под стражу управляющего директора научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП) Амира Алямова.

Как сообщили в пресс-службе суда, меру пресечения Алямову избрали в минувшую среду, 13 ноября в связи с «подозрением в совершении ряда преступлений». Что именно инкриминируется Алямову, в суде не уточнили. Задержан Алямов был в минувший понедельник, в самом институте прошли обыски.

Напомним, в ноябре 2017 года НИИЭП фигурировал в уголовном деле о нарушениях при выполнении гособоронзаказа в Новосибирске. По данным Главной военной прокуратуры РФ, военпред Минобороны РФ злоупотребил полномочиями и подписал заключения с недостоверными сведениями о стоимости продукции НИИЭП. В результате цена государственных контрактов была завышена на 190 млн рублей.

АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» занимается созданием систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники – от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия. Предприятие входит в концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех».

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