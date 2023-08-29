Новосибирская компания оштрафована на 10 млн рублей за взятку налоговикам

Павел Ганьшин
 
Попытка дать взятку
Изображение от pvproductions на Freepik

Руководитель одной из новосибирских фирм пытался дать взятку проверяющему из Федеральной налоговой службы, но получил крупный штраф на юрлицо и стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что прокуратура Октябрьского района Новосибирска выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях руководителя одной из новосибирских фирм. Бизнесмен предложил сотруднику ФНС взятку в 20 млн рублей, дабы тот изменил результаты налоговой проверки компании и снизил сумму налоговых претензий по выявленным нарушениям.

В отношении фирмы, чьи налоговые прегрешения пытался «подчистить» бизнесмен, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение вознаграждения от имени и в интересах юридического лица в крупном размере). Организации назначен штраф в размере 10 млн рублей. Предлагавший взятку руководитель компании, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривается в суде.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что красноярский суд приговорил посредника в передаче взятки экс-прокурору к 7 годам колонии.

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