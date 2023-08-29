Руководитель одной из новосибирских фирм пытался дать взятку проверяющему из Федеральной налоговой службы, но получил крупный штраф на юрлицо и стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом опубликовала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что прокуратура Октябрьского района Новосибирска выявила нарушение антикоррупционного законодательства в действиях руководителя одной из новосибирских фирм. Бизнесмен предложил сотруднику ФНС взятку в 20 млн рублей, дабы тот изменил результаты налоговой проверки компании и снизил сумму налоговых претензий по выявленным нарушениям.

В отношении фирмы, чьи налоговые прегрешения пытался «подчистить» бизнесмен, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное предложение вознаграждения от имени и в интересах юридического лица в крупном размере). Организации назначен штраф в размере 10 млн рублей. Предлагавший взятку руководитель компании, в свою очередь, стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривается в суде.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что красноярский суд приговорил посредника в передаче взятки экс-прокурору к 7 годам колонии.