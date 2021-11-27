Рекорд суточной смертности от COVID-19 повторился второй день подряд в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, по данным на 27 ноября, в Новосибирской области за сутки скончались семнадцать человек. Такой же рекордный показатель суточной смертности от заболевания в регионе был зафиксирован в пятницу, 26 ноября.

За минувшие сутки от коронавируса скончались трое мужчин в возрасте 37, 68 и 77 лет, а также десять женщин в возрасте от 47 до 89 лет. За все время с начала пандемии в регионе умерли 3 753 человека.

Заболевание за сутки выявили у 391 жителя Новосибирской области (днем ранее – 396 случаев). В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 4 247 пациентов, 362 находятся в отделениях реанимации. Аппарат ИВЛ требуется 54 пациентам.

В Кузбассе, по данным на 22 сентября, за сутки выявлено 162 случая заражения коронавирусом, скончались шесть человек. В медицинских стационарах, в обсерваториях, на домашней изоляции находится 9 235 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 338 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Кузбассе, по данным на 27 ноября, за сутки выявлено 376 случаев заражения коронавирусом, скончались три человека. В медицинских стационарах, в обсерваториях, на домашней изоляции находится 17 818 жителей региона, медицинскую помощь получают 4 325 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 525 новых случая заболевания коронавирусом, скончались 30 человек. От коронавируса в инфекционных госпиталях региона лечатся 3 367 пациентов. Тяжело переносят заболевание 737 человек, из них 258 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Добавим, что в Новосибирской области действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса, а также введена система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и некоторых организаций, включая заведения общепита. Помимо этого, в конце недели стало известно, что депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах.