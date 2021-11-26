125 жителям региона за неделю отказано в обслуживании из-за отсутствия QR-кодов и сертификатов

За прошедшую неделю в Новосибирской области правоохранители проинспектировали 2039 объектов, из которых 304 проверяли на использование QR-кодов.

Итоги проверок концертных площадок и других объектов в муниципальных районах, проведенных за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены 26 ноября на еженедельном совещании в Правительстве Новосибирской области.

Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в регионе продолжают проводиться в усиленном режиме. За прошедшую неделю в регионе было проверено 2039 объектов, в том числе по использованию QR-кодов – 304, выявлено 72 нарушения и составлено 21 административный протокол, направлено в суд – 23. В отношении физических лиц выявлено 571 нарушение, направлено в суд 278 материалов. Число граждан, не допущенных на мероприятия в связи с отсутствием QR-кодов или сертификатов – 125.

Совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по Новосибирской области региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства проведено 175 проверок предприятий торговли и общественного питания по соблюдению режима повышенной готовности, проверены 150 объектов торговли в 7 крупных торговых центрах и 1 отдельно стоящий объект. По итогам проверок был составлен 1 административный материал по нарушению масочного режима. Ведомство вело активную работу по мониторингу соблюдения предприятиями, оказывающими услуги общественного питания, требования по проверке QR-кодов. Было проверено 34 объекта.

Проверки на подведомственных объектах также проводились сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, министерства ЖКХ и энергетики, министерства культуры, минэкономразвития и других министерств и ведомств. Особое внимание Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратило на необходимость усиления работы предприятий по проверке QR-кодов в муниципальных районах области и в учреждениях культуры – при проведении фестивальных и концертных программ.

Напоминаем читателям, что 26 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов рассказал журналистам, какие дополнительные меры противодействия коронавирусу будут введены в Новосибирской области с 30 октября, а с 12 ноября режим QR-кодов был введён также и для предприятий сферы общепита.