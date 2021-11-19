Депутата Заксобрания Новосибирской области Поповцева отправили под домашний арест

В отношении обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Глеб Поповцев был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 19 ноября фигуранту дела избрали меру пресечения.

«Фигурант по делу задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших. Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что депутат Заксобрания Новосибирской области седьмого созыва, используя служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Свои обязанности помощница фактически не выполняла, а банковскую карту с паролем доступа она передала депутату.

«В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером. Законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб», — указано в сообщении.

Напомним, в июне правоохранители задержали депутата областного Заксобрания Александра Морозова, который возглавлял комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Он добровольно сложил депутатские полномочия.